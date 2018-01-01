Дембеле проспал тренировку Барселоны из-за видеоигр
Нападающий Барселоны Усман Дембеле обманул руководство Барселоны, придумав причину своего пропуска тренировочной сессии.
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7 ноября француз пригласил к себе друзей, чтобы поиграть в видеоигры. Молодые люди просидели за играми до поздней ночи. Дембеле забыл установить будильник, из-за чего проспал тренировку команды, запланированную на 11 утра, сообщает издание AS.
Представитель каталонского клуба дозвонился игроку лишь в 11:30, и когда спросил у того, почему он отсутствует на тренировке, то услышал жалобы Дембеле на боли в желудке.
Клуб прислал к игроку врача, который констатировал, что игрок в полном порядке.
Тогда сообщалось, что Дембеле пропустил тренировку из-за приступа гастроэнтерита, но все оказалось проще - он просто соврал.
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