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Дембеле проспал тренировку Барселоны из-за видеоигр

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И соврал, что у него болит живот.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Нападающий Барселоны Усман Дембеле обманул руководство Барселоны, придумав причину своего пропуска тренировочной сессии.

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7 ноября француз пригласил к себе друзей, чтобы поиграть в видеоигры. Молодые люди просидели за играми до поздней ночи. Дембеле забыл установить будильник, из-за чего проспал тренировку команды, запланированную на 11 утра, сообщает издание AS.

Представитель каталонского клуба дозвонился игроку лишь в 11:30, и когда спросил у того, почему он отсутствует на тренировке, то услышал жалобы Дембеле на боли в желудке.

Клуб прислал к игроку врача, который констатировал, что игрок в полном порядке.

Тогда сообщалось, что Дембеле пропустил тренировку из-за приступа гастроэнтерита, но все оказалось проще - он просто соврал.

 

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, вне игры
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Источник: AS

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