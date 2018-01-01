Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Реала хочет перейти в Ювентус

Комментариев: 0
Марко Асенсио намерен сменить клубную прописку.
Марко Асенсио
Марко Асенсио
Getty Images

Полузащитник Реала Марко Асенсио планирует сменить клубную прописку.

Читай также: Бавария не будет выкупать у Реала арендованного футболиста

По информации Tuttosport, испанец хочет продолжить карьеру в Ювентусе. 22-летнего футболиста вдохновил переход Роналду в туринский клуб и то, как его приняли итальянские болельщики.

Источник отмечает, что Асенсио намекнул руководству "сливочных" о своем желании уйти.

Ранее сообщалось, что в Реал может перейти игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес.

Поделись:
Теги: Марко Асенсио, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь