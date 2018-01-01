Полузащитник Реала хочет перейти в Ювентус

Марко Асенсио намерен сменить клубную прописку.

Полузащитник Реала Марко Асенсио планирует сменить клубную прописку.

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По информации Tuttosport, испанец хочет продолжить карьеру в Ювентусе. 22-летнего футболиста вдохновил переход Роналду в туринский клуб и то, как его приняли итальянские болельщики.

Источник отмечает, что Асенсио намекнул руководству "сливочных" о своем желании уйти.

Ранее сообщалось, что в Реал может перейти игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес.