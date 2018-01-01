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Рамос получил повреждение в матче против Хорватии

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Серхио Рамос покинул расположение сборной Испании.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос получил травму во время матча Лиги наций против национальной команды Хорватии.

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Как сообщает пресс-служба сборной Испании, после встречи с хорватами Рамос почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и ему решили дать отдых. Степень серьезности травмы не уточняется, однако Рамос покинул расположение национальной команды.

Таким образом, Рамос пропустит товарищеский матч сборной Испании против Боснии и Герцеговины.

Напомним, Испания на последних минутах пропустила от Хорватии и проиграла встречу со счетом 3:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Серхио Рамос, сборная Испании по футболу, Лига наций, футбол, травма
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