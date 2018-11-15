Гвардиола поддержал политзаключенных Каталонии

Наставник Ман Сити прочитал лекцию в тюрьме.

Главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу неоднократно в Англии наказывали за то, что он на матчах носит ленту в поддержку политиков, арестованных в связи с борьбой за независимость Каталонии – Жорди Санчеса и Жорди Куиксара.

Во время паузы на игры сборной Гвардиола поддержал политзаключенных другим образом – он посетил их в тюрьме.

Сообщается, что во время посещения тюрьмы Lledoners Гвардиола выступил с речью о лидерстве и командной работе