Легендарный Роналдо обзавелся новым транспортом

Новый "железный конь" легендарного бразильца привел жителей Мадрида в недоумение.

Легендарный бразильский форвард Роналдо продемонстрировал жителям Мадрида свое новое транспортное средство.

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Роналдо на электросамокате прокатился по улицам Мадрида от своей квартиры в ресторан. Примечательно, что расстояние до заведения составляет всего около 400 метров.

Напомним, в начале осени легендарный Роналдо купил испанский клуб Вальядолид, выступающий в Ла Лиге.