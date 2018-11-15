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Легендарный Роналдо обзавелся новым транспортом

Комментариев: 1
Новый "железный конь" легендарного бразильца привел жителей Мадрида в недоумение.
Роналдо
Роналдо
Getty Images

Легендарный бразильский форвард Роналдо продемонстрировал жителям Мадрида свое новое транспортное средство.

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Роналдо на электросамокате прокатился по улицам Мадрида от своей квартиры в ресторан. Примечательно, что расстояние до заведения составляет всего около 400 метров.

Напомним, в начале осени легендарный Роналдо купил испанский клуб Вальядолид, выступающий в Ла Лиге.

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Теги: Роналдиньо, Вальядолид, чемпионат Испании по футболу, вне игры, самокат, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
BOOTSMANN    15.11.2018, 22:49
Оценка:  0
BOOTSMANN
А в следующий раз под видом сенсации или важной новости БМ нам поведает, сколько раз Роналдо стряхивает член в туалете?
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