Рамос: Благодарен, что фанаты впервые за 14 лет меня освистали

Игрок Реала считает, что критика болельщиков сделает его еще сильнее.

Капитан Реала Серхио Рамос высказался по поводу критики со стороны болельщиков, которые освистали его во время выхода на поле на Сантьяго Бернабеу.

“Если у фанатов на Бернабеу есть к тебе претензии, то значит они считают, что ты можешь показывать гораздо более высокий уровень.

Читай также: Рамос лайкнул пост, в котором жестко критикуют игроков Реала

Я видел, как на этом стадионе освистывали настоящих легенд. Я благодарен фанатам за то, что они впервые за 14 лет меня освистали. Я не отвлекаюсь на критику, меня это не затрагивает“, - приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Серхио Рамос извинился перед игроком Виктории, которому сломал нос.