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Рамос: Благодарен, что фанаты впервые за 14 лет меня освистали

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Игрок Реала считает, что критика болельщиков сделает его еще сильнее.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан Реала Серхио Рамос высказался по поводу критики со стороны болельщиков, которые освистали его во время выхода на поле на Сантьяго Бернабеу.

“Если у фанатов на Бернабеу есть к тебе претензии, то значит они считают, что ты можешь показывать гораздо более высокий уровень.

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Я видел, как на этом стадионе освистывали настоящих легенд. Я благодарен фанатам за то, что они впервые за 14 лет меня освистали. Я не отвлекаюсь на критику, меня это не затрагивает“, - приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Серхио Рамос извинился перед игроком Виктории, которому сломал нос.

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Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, фанаты
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