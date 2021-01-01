Лунин - о возвращении в Реал: Ничего об этом не слышал

Голкипер Леганеса прокомментировал слухи о его скором возвращении в Реал.

Украинский вратарь Андрей Лунин, который выступает в Леганесе на правах аренды, заявил, что не знает о желании Реала досрочно вернуть его в команду.

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“Я сейчас себя чувствую очень хорошо. Поверьте, я делаю все, что от меня зависит, чтобы исправить ситуацию и играть в основном составе.

По поводу досрочного возвращения в Реал я ничего не слышал. Честно, ничего об этом не знаю“, - приводит слова Лунина sport.ua.

Напомним, испанские СМИ заявляли, что мадридский клуб планирует уже этой зимой вернуть Андрея Лунина из аренды.

При этом отмечалось, что украинец может перейти из Леганеса в Райо Вальекано.