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Облак может уйти из Атлетико уже зимой

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Руководство клуба не предлагает футболисту новый контракт.
Ян Облак
Ян Облак
Getty Images

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак может покинуть клуб этой зимой из-за разногласий с руководством, сообщает Marca.

Причиной является то, что клуб не предлагает словенцу новый контракт.

Вратарь уже сообщил о своем решении президенту Атлетико Энрике Сересо, его заместителю Мигелю Анхелю Хилю Марину и спортивному директору Андреа Берте.

Действующий контракт Облака расчитан до 2021 года.

Ранее, Яна Облака признали лучшим голкипером Примеры.

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Теги: футбол, Атлетико, Ян Облак
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Источник: Marca

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