Облак может уйти из Атлетико уже зимой
Руководство клуба не предлагает футболисту новый контракт.
Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак может покинуть клуб этой зимой из-за разногласий с руководством, сообщает Marca.
Причиной является то, что клуб не предлагает словенцу новый контракт.
Вратарь уже сообщил о своем решении президенту Атлетико Энрике Сересо, его заместителю Мигелю Анхелю Хилю Марину и спортивному директору Андреа Берте.
Действующий контракт Облака расчитан до 2021 года.
Ранее, Яна Облака признали лучшим голкипером Примеры.
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