Руководство клуба не предлагает футболисту новый контракт.

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак может покинуть клуб этой зимой из-за разногласий с руководством, сообщает Marca.

Причиной является то, что клуб не предлагает словенцу новый контракт.

Вратарь уже сообщил о своем решении президенту Атлетико Энрике Сересо, его заместителю Мигелю Анхелю Хилю Марину и спортивному директору Андреа Берте.

Действующий контракт Облака расчитан до 2021 года.

Ранее, Яна Облака признали лучшим голкипером Примеры.