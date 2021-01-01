Марадона считает, что Солари в скором времени покинет Реал

Легендарный аргентинец уверен, что Реал через некоторое время заменит главного тренера.

Именитый экс-футболист Диего Марадона поделился мыслями относительно будущего его коллеги Сантьяго Солари в Реале, а также прокомментировал положение исполняющего обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

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“Как мне кажется, у Солари в Реале, как и у Скалони в сборной Аргентины, нет существенной поддержки в команде. Безусловно, раз они заняли эти должности, то их поддерживает руководство, но этого все равно мало.

Я не думаю, что они задержатся в своих командах надолго. У каждого тренера есть определенная продолжительность жизни, и у них она будет небольшой“, - приводит слова Марадоны Marca.

Напомним, Реал назначил Сантьяго Солари временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Хулена Лопетеги.

Во вторник, 13 ноября, руководство “сливочных“ утвердило аргентинского специалиста на посту наставника Реала.