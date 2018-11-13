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Официально: Реал подписал контракт с Солари до 2021 года

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Теперь Сантьяго Солари стал полноценным главным тренером команды.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари останется у руля мадридского клуба.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", аргентинец подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2021 года. Теперь Солари будет руководить командой без пометки "и.о.".

Напомним, Сантьяго Солари стал исполняющим обязанности главного тренера Реала после увольнения Хулена Лопетеги.

Под его руководством "сливочные" выиграли все четыре сыгранных матча, что стало лучшим стартом для наставника Королевского клуба за 89 лет.

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Теги: Сантьяго Солари, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, контракт, тренер, футбол
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