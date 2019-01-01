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Реал подпишет долгосрочный контракт с Солари - Marca

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Мадридцы готовы оставить Сантьяго Солари на должности главного тренера команды.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Руководство Реала довольно работой исполняющего обязанности главного тренера команды Сантьяго Солари и готово предложить ему полноценный контракт.

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Как сообщает Marca, президент "сливочных" Флорентино Перес хочет подписать с аргентинским специалистом соглашение, которое будет рассчитано до лета 2020 года. В клубе считают, что подписание контракта придаст Солари дополнительный стимул и ощущение защищенности.

Напомним, Сантьяго Солари временно возглавил Реал после увольнения Хулена Лопетеги. Под руководством аргентинца Королевский клуб выиграл четыре матча подряд, что является лучшим стартом среди всех тренеров Реала с 1929 года.

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Теги: Сантьяго Солари, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, контракт
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