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Облак - лучший вратарь Примеры в сезоне 2017/18

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Вратарь Атлетико получил награду уже третий раз подряд.
Ян Облак
Ян Облак
Getty Images

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак признан лучшим вратарем прошлого сезона в Чемпионате Испании.

В прошлом сезоне Облак в 37 матчах пропустил всего 22 мяча.

Облак стал обладателем этого приза в третий раз подряд.

Ранее, награду лучшего игрока Примеры получил Лионель Месси.

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Теги: футбол, Примера, Ян Облак, Атлетико
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Источник: twitter.com

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