Вратарь Атлетико получил награду уже третий раз подряд.

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак признан лучшим вратарем прошлого сезона в Чемпионате Испании.



В прошлом сезоне Облак в 37 матчах пропустил всего 22 мяча.

🏆 Jan Oblak recibe por tercer año consecutivo el premio Zamora como portero menos goleado de @LaLiga en la temporada 17/18 🔒

🎶 ¡Obiiii, Oblaaaak, cada día te quiero más...! 🎶

➡ https://t.co/nnmp7LzBxc#AúpaAtleti pic.twitter.com/mhdWI5FsWK — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 ноября 2018 г.

Облак стал обладателем этого приза в третий раз подряд.

Ранее, награду лучшего игрока Примеры получил Лионель Месси.