Облак - лучший вратарь Примеры в сезоне 2017/18
Вратарь Атлетико получил награду уже третий раз подряд.
Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак признан лучшим вратарем прошлого сезона в Чемпионате Испании.
В прошлом сезоне Облак в 37 матчах пропустил всего 22 мяча.
🏆 Jan Oblak recibe por tercer año consecutivo el premio Zamora como portero menos goleado de @LaLiga en la temporada 17/18 🔒— Atlético de Madrid (@Atleti) 12 ноября 2018 г.
🎶 ¡Obiiii, Oblaaaak, cada día te quiero más...! 🎶
➡ https://t.co/nnmp7LzBxc#AúpaAtleti pic.twitter.com/mhdWI5FsWK
Облак стал обладателем этого приза в третий раз подряд.
Ранее, награду лучшего игрока Примеры получил Лионель Месси.
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