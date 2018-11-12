Солари выдал лучший старт среди всех тренеров Реала с 1929 года
Королевский клуб выиграл четыре матча с разницей мячей +13.
Мадридский Реал победил в четырех матчах подряд при руководстве Сантьяго Солари.
Показатель разницы мячей “сливочных“ +13, а это - лучший старт нового тренера Реала за 89 лет, сообщает издание Opta Sports.
В Кубке Короля Реал обыграл Мелилью (4:0) в Лиге Чемпионов - Викторию (5:0), в Чемпионате Испании Вальядолид (2:0) и Сельту (4:2).
Ранее сообщалось, что Солари назвал игроков Реала воинами.
Полная версия правил