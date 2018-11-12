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Солари выдал лучший старт среди всех тренеров Реала с 1929 года

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Королевский клуб выиграл четыре матча с разницей мячей +13.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Мадридский Реал победил в четырех матчах подряд при руководстве Сантьяго Солари.

Показатель разницы мячей “сливочных“ +13, а это - лучший старт нового тренера Реала за 89 лет, сообщает издание Opta Sports.

В Кубке Короля Реал обыграл Мелилью (4:0) в Лиге Чемпионов - Викторию (5:0), в Чемпионате Испании Вальядолид (2:0) и Сельту (4:2).

Ранее сообщалось, что Солари назвал игроков Реала воинами.

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Теги: футбол, Сантьяго Солари, Реал Мадрид, Примера
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Источник: www.optasports.com

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Комментариев (1)
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Sirko_1111    12.11.2018, 23:19
Оценка:  0
Sirko_1111
Играли со слабыми. Пусть обыграют Барсу на плюс 2.
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