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Месси вручили приз лучшего игрока Примеры 2017/18

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В прошлом сезоне футболист забил 34 гола.
Лионель Месси
Лионель Месси
twitter.com

Нападающий Барселоны Лионель Месси, забив 34 гола, стал лучшим футболистом Чемпионата Испании в сезоне 2017/18.

Cегодня, 12 ноября, аргентинцу официально вручили награду.

Ранее сообщалось, что жена Месси опубликовала устрашающее видео с детьми в честь Хэллоуина.

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Теги: футбол, Чемпионат Испании, Барселона, Лионель Месси
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Источник: twitter.com

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