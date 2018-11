Нападающий Барселоны Лионель Месси, забив 34 гола, стал лучшим футболистом Чемпионата Испании в сезоне 2017/18.

Cегодня, 12 ноября, аргентинцу официально вручили награду.

Messi receives his awards for 2017/18 La Liga Player of the Year and top scorer ⭐ pic.twitter.com/aR4kKp2ZJX