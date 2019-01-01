Каземиро и Начо травмировались в матче против Сельты

Двое ключевых футболистов королевского клуба отправились в лазарет.

Футболисты мадридского Реала Каземиро и Начо Фернандес получили травмы в матче 12-го тура Чемпионата Испании против Сельты (4:2).

Каземиро из-за вывиха голеностопа пропустит около месяца. У Начо - разрыв внешней коллатеральной связки правого колена, из-за которого он не сможет помочь своему клубу 2 месяца.

Ранее собощалось, что Хамес может вернуться в Реал.