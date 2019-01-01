Реал поставил Бэйлу ультиматум - источник

Мадридский клуб может продать своего вингера.

Мадридский Реал может расстаться со своим вингером Гаретом Бэйлом.

По информации Marca, в "королевском" клубе будут готовы рассмотреть варианты с продажей 29-летнего игрока следующим летом, если тот не сможет набрать свои оптимальные кондиции по ходу текущего сезона.

Таким образом, у валлийца осталось лишь несколько месяцев на то, чтобы убедить руководство "сливочных" в своей состоятельности.

В текущем сезоне Бэйл забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 15 играх за Реал.