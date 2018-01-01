Реал одержал четвертую победу подряд после увольнения Лопетеги

Мадридцы одолели Сельту в матче Ла Лиги.

Реал в гостях разобрался с Сельтой (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

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Таким образом, “сливочные“ сумели одержать свою четвертую победу во всех турнирах после того, как Королевский клуб уволил наставника команды Хулена Лопетеги и назначил исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

Отметим, что Реал занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 4 поражения).

Ранее сообщалось, что Сантьяго Солари будет у руля Реала как минимум до Рождества.