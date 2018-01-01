Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал одержал четвертую победу подряд после увольнения Лопетеги

Комментариев: 0
Мадридцы одолели Сельту в матче Ла Лиги.
Серхио Рамос радуется забитому голу в ворота Сельты
Серхио Рамос радуется забитому голу в ворота Сельты
Getty Images

Реал в гостях разобрался с Сельтой (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Читай также: Рамос извинился перед игроком Виктории, которому разбил нос

Таким образом, “сливочные“ сумели одержать свою четвертую победу во всех турнирах после того, как Королевский клуб уволил наставника команды Хулена Лопетеги и назначил исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

Отметим, что Реал занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 4 поражения).

Ранее сообщалось, что Сантьяго Солари будет у руля Реала как минимум до Рождества.

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари, Сельта, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Спорт bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь