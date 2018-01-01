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Барселона – Бетис 3:4 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Барселона сенсационно уступила Бетису в матче Ла Лиги.

Барселона - Бетис: видео голов и обзор матча
Барселона - Бетис: видео голов и обзор матча
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси вернулся в стан Барселоны, однако это не помогло его команде одолеть Бетис в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона – Бетис:

Барселона – Бетис 3:4
Голы: Месси, 67 (с пенальти), 90+4, Видаль, 79 – Фирпо, 20, Хоакин, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83

Барселона: Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс (Аленья, 70), Артур (Видаль, 46) – Малком (Мунир, 57), Суарес, Месси

Бетис: Лопес – Тельо, Манди, Бартра, Сидней, Фарпа – Карвальо, Гуадрадо – Хоакин (Каналес, 62), Лорен (Леон, 75), Ло Чельсо (Инуи, 87)

Удаление: Ракитич, 82 (вторая желтая)

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Теги: Барселона, Бетис, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол
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