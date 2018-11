Бетис впервые с 1998 года выиграл на Камп Ноу

В матче 12-ого тура Чемпионата Испании Барселона на своем поле уступила Бетису.

Барселона – Бетис 3:4

Голы: Месси, 67 (с пенальти), 90+4, Видаль, 79 – Фирпо, 20, Хоакин, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83.

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс (Аленья, 70), Артур (Видаль, 46) – Малком (Мунир, 57), Суарес, Месси

Бетис: Лопес – Тельо, Манди, Бартра, Сидней, Фарпа – Карвальо, Гуадрадо – Хоакин (Каналес, 62), Лорен (Леон, 75), Ло Чельсо (Инуи, 87)

Удаление: Ракитич, 82 (вторая желтая)

Real Betis have won their first La Liga game at Camp Nou since May 1998.



They've lost on 15 of the 17 occasions since then. pic.twitter.com/KKmZKkg6eP