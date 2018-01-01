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Солари будет тренировать Реал как минимум до Рождества

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Руководство королевского клуба считает, что специалисту нужно дать шанс.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари будет работать с основной командой как минимум до конца года, сообщает издание Marca.

Руководство “сливочных“ довольно результатами, которые показывает команда на данный момент. 

Регламент Чемпионата Испании разрешает выступать под руководством испольнящего обязанности всего 2 недели, поэтому, скорее всего, после матча с Сельтой 11 ноября, Сантьяго Солари будет утверджен в качестве главного тренера Реала.

Напомним, что Сантьяго Солари возглавил Реал после отставки Хулена Лопетеги.

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Теги: футбол, Ла Лига, Сантьяго Солари, Реал
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Источник: Marca

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