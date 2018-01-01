Лунин может вернуться в Реал уже зимой

Королевскому клубу не нравится, что у украинца практически нет игровой практики.

Вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, может покинуть Леганес этой зимой.

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“Сливочные“ ищут украинцу другой клуб, где он будет получать достаточное количество игрового времен, сообщает издание AS.

19-летний голкипер провел за свой нынешний клуб Леганес всего одну игру - матч против Райо Вальекано в Кубке Короля (2:2).

Более того, по арендному соглашению, Лунин должен провести за клуб не менее 15 игр за сезон. Но, видимо, тренера Леганеса Маурисио Пеллегрино не пугает перспектива уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что Лунин установил новый рекорд.