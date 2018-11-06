Очередной кандидат: СМИ назвали имя еще одного претендента на должность в Реале

Кандидатом на место главного тренера "сливочных" называют Леонардо Жардима.

Мадридский Реал продолжает поиски специалиста, который станет у руля команды.

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После увольнения Хулена Лопетеги исполняющим обязанности главного тренера команды стал Сантьяго Солари. По правилам, Солари не может руководить клубом с приставкой "и.о." более, чем 14 дней. Таким образом, спустя две недели Королевский клуб должен либо сделать Солари полноценным главным тренером, либо поставить на эту должность другого человека.

По информации ESPN, кандидатом на пост является Леонарду Жардим, недавно уволенный из Монако.

Напомним, основным претендентом на должность главного тренера Реала считался экс-наставник Челси Антонио Конте, однако стороны не сумели достичь договоренности.

Отметим, что на этот пост также претендует экс-игрок Реала Гути.