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В Испании ограбили дом защитника Барселоны

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На момент ограбления в доме находилась семья игрока.
Жорди Альба
Жорди Альба
Getty Images

6 ноября дом игрока сборной Испании Жорди Альбы ограбили неизвестные, сообщает La Vanguardia.

Семья футболиста находилась на первом этаже, когда злоумышленники проникли на второй этаж дома через задний двор, а потом опустошили сейф.

Родственники защитника Барселоны даже не знали о том, что в их дом проникли воры.

В ходе ограбления никто из семьи Альбы не пострадал.

В это время сам Альба находился в Милане, где сегодня его клуб сыграет с Интером.

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Теги: футбол, Жорди Альба, Барселона
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Источник: www.lavanguardia.com

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