В Испании ограбили дом защитника Барселоны
На момент ограбления в доме находилась семья игрока.
6 ноября дом игрока сборной Испании Жорди Альбы ограбили неизвестные, сообщает La Vanguardia.
Семья футболиста находилась на первом этаже, когда злоумышленники проникли на второй этаж дома через задний двор, а потом опустошили сейф.
Родственники защитника Барселоны даже не знали о том, что в их дом проникли воры.
В ходе ограбления никто из семьи Альбы не пострадал.
В это время сам Альба находился в Милане, где сегодня его клуб сыграет с Интером.
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