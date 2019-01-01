В Испании ограбили дом защитника Барселоны

На момент ограбления в доме находилась семья игрока.

6 ноября дом игрока сборной Испании Жорди Альбы ограбили неизвестные, сообщает La Vanguardia.

Семья футболиста находилась на первом этаже, когда злоумышленники проникли на второй этаж дома через задний двор, а потом опустошили сейф.

Родственники защитника Барселоны даже не знали о том, что в их дом проникли воры.

В ходе ограбления никто из семьи Альбы не пострадал.

В это время сам Альба находился в Милане, где сегодня его клуб сыграет с Интером.