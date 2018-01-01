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Гризманн: Возможно, буду выступать в чемпионате Германии

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Антуан Гризманн рассказал об отношении к Бундеслиге.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн допускает, что когда-то будет выступать за команду в чемпионате Германии. Француз охарактеризовал немецкий футбол как атакующий и привел а пример Боруссию.

“Возможно, я буду когда-то играть в этом чемпионате. Но сейчас мне очень нравится Атлетико. У нас прекрасный проект, с которым я полностью себя связываю. Я хочу помогать клубу расти, а он, в свою очередь, помогает мне прогрессировать. В Германии атакующий футбол, и Боруссия сейчас это доказывает“, - цитирует форварда Kicker.

Ранее Антуан Гризманн заявил, что хочет завершить карьеру в MLS.

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Теги: Антуан Гризманн, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, чемпионат Германии по футболу
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