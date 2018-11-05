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СМИ: Хамес может вернуться в Реал

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Колумбиец на правах аренды выступает за Баварию.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Игрок мюнхенской Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат Реалу, может вернуться в мадридский клуб уже зимой, сообщает Daily Express

У колумбийца не очень хорошие отношения с нынешним главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем, что может способствовать возвращению Родригеса в Мадрид.

Если до января Баварию прийдет новый тренер, то ситуация может измениться.

Ранее сообщалось, что Хамес может перейти в Ювентус.

 

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Бавария, Реал Мадрид
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Источник: www.express.co.uk

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