СМИ: Хамес может вернуться в Реал

Колумбиец на правах аренды выступает за Баварию.

Игрок мюнхенской Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат Реалу, может вернуться в мадридский клуб уже зимой, сообщает Daily Express.

У колумбийца не очень хорошие отношения с нынешним главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем, что может способствовать возвращению Родригеса в Мадрид.

Если до января Баварию прийдет новый тренер, то ситуация может измениться.

Ранее сообщалось, что Хамес может перейти в Ювентус.