Карвахаль: Лопетеги - лучший тренер, с которым я работал

Испанец лестно отозвался о своем экс-наставнике.

Защитник сборной Испании и мадридского Реала Даниэль Карвахаль высказал свое мнение о Хулене Лопетеги, которого недавно уволили с поста главного тренера “сливочных”.

“Лопетеги — лучший тренер, с которым я когда-либо работал. К сожалению, удача в этот момент была не на нашей стороне. Я разделяю видение футбола, которое есть у Лопетеги, его способ управления командой и то, как он ведет себя с игроками. Я говорил об этом до того, как его назначили, так что скажу и сейчас”,- приводит слова Карвахаля AS.com.

Напомним, что сейчас команду временно возглавил Сантьяго Солари. Клуб все еще не нашел замену Лопетеги. Изначально рассматривались кандидатуры Антонио Конте и Роберто Мартинеса.