Реал установил ТВ-экраны на писсуарах на своем стадионе

Теперь на Сантьягу Бернабеу зрители не пропустят ни одной минуты игры.

Мадридский Реал позаботился о своих болельщиках, которые выпивают много пива на стадионе и не могут выдержать "позывы природы" до перерыва или конца матча.

Теперь в туалетах на Сантьягу Бернабеу на писсуарах появились ТВ-экраны, на которых будет транслироваться игра, чтобы во время матча фанаты не пропустили ни минуты происходящего на поле. Об этом сообщает AS.