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Реал установил ТВ-экраны на писсуарах на своем стадионе

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Теперь на Сантьягу Бернабеу зрители не пропустят ни одной минуты игры.
Реал установил ТВ-экраны на писсуарах на своем стадионе

Мадридский Реал позаботился о своих болельщиках, которые выпивают много пива на стадионе и не могут выдержать "позывы природы" до перерыва или конца матча.

Теперь в туалетах на Сантьягу Бернабеу на писсуарах появились ТВ-экраны, на которых будет транслироваться игра, чтобы во время матча фанаты не пропустили ни минуты происходящего на поле. Об этом сообщает AS.

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Теги: Сантьяго Бернабеу, Реал
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