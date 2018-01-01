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Экс-защитник Динамо может продолжить карьеру в Барселоне

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Домагой Вида входит в расширенный список интересов каталонского клуба.
Домагой Вида
Домагой Вида
Getty Images

Каталонская Барселона в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе, главной своей целью поставит приобретение центрального защитника.

Каталонцы испытывают дефицит игроков на этой позиции в связи с травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена.

При этом, Барселона рассматривает кандидатуры недорогих, но опытных игроков, способных сразу заиграть в основе клуба.

Пока сформирован расширенный список из 14 игроков, один из которых в январе станет игроком Барселоны. Об этом сообщает mundodeportivo.com.

Кроме того, Барса изучает варианты с Медхи Бенатия (Ювентус), Раулем Альбиолем (Наполи), Лораном Косьельни (Арсенал), Давидом Луизом (Челси), Браниславом Ивановичем (Зенит), Бенедиктом Хеведесом и Ведраном Чорлукой (оба – Локомотив), Пепе (Бешикташ), Данте (Ницца), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба – Сент-Этьен), Адилем Рами (Марсель) и Жозе Фонте (Лилль).

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Теги: Домагой Вида, Барселона
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