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Зозуля отличился очередным голом за Альбасете

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Роман Зозуля забил свой третий гол с начала сезона.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
twitter.com/albacetebpsad

Альбасете обыграл Химнастику со счетом 2:0 в матче 12-го тура Сегунды.

В стартовом составе Альбасете вышел украинский нападающий Роман Зозуля, который на 21-й минуте забил второй для своей команды гол шикарным ударом через себя в падении. 

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Этот гол стал третьим в активе Зозули в сезоне 2018/19. Украинец отыграл 83 минуты встречи и был заменен на Рея Маная.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний Зозуля провел 11 матчей. 

Напомним, дебютный гол в этом сезоне нападающий Альбасете Роман Зозуля забил в матче 3-го тура испанской Сегунды, а второй гол украинец оформил в матче 5-го тура.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, гол, видео, футбол, Испания
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