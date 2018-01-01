Лунин установил новый рекорд

Игрок Леганеса стал самым молодим украинским футболистом, который сыграл в официальном матче высшего дивизиона Чемпионата Испании.

Дебютировав за Леганес в Кубке Испании, вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал самым молодым футболистом из Украины, который сыграл в официальном матче за клуб высшей лиги в Чемпионате Испании.

На тот момент футболисту Леганеса исполнилось всего 19 лет.

Таким образом, Лунин побил рекорд Дмитрия Чигринского. Он дебютировал за Барселону в 22 года.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в топ-5 самых перспективных вратарей FIFA-19.