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Лунин установил новый рекорд

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Игрок Леганеса стал самым молодим украинским футболистом, который сыграл в официальном матче высшего дивизиона Чемпионата Испании.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Дебютировав за Леганес в Кубке Испании, вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал самым молодым футболистом из Украины, который сыграл в официальном матче за клуб высшей лиги в Чемпионате Испании. 

На тот момент футболисту Леганеса исполнилось всего 19 лет.

Таким образом, Лунин побил рекорд Дмитрия Чигринского. Он дебютировал за Барселону в 22 года.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в топ-5 самых перспективных вратарей FIFA-19.

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Теги: футбол, Леганес, Андрей Лунин, Дмитрий Чигринский
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