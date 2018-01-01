Игрока Сосьедада госпитализировали с инсультом
Футболисту всего 23 года.
Полузащитник испанского Реал Сосьедада Лука Сангальи был госпитализирован с инсультом.
В данный момент игрок находится в клинике, где, как сообщает источник, его восстановление проходить по плану. В ближайшее время он пройдет ряд медицинских тестов, которые помогут выявить причину инцидента.
Сангальи лишь в этом сезоне пробился в основной состав Сосьедада. На его счету 6 матчей в чемпионате, в которых он сумел отметиться одним забитым мячом.
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