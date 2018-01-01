Игрока Сосьедада госпитализировали с инсультом

Футболисту всего 23 года.

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Лука Сангальи был госпитализирован с инсультом.

В данный момент игрок находится в клинике, где, как сообщает источник, его восстановление проходить по плану. В ближайшее время он пройдет ряд медицинских тестов, которые помогут выявить причину инцидента.

Сангальи лишь в этом сезоне пробился в основной состав Сосьедада. На его счету 6 матчей в чемпионате, в которых он сумел отметиться одним забитым мячом.