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Игрока Сосьедада госпитализировали с инсультом

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Футболисту всего 23 года.
Лука Сангальи
Лука Сангальи
Getty Images

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Лука Сангальи был госпитализирован с инсультом.

В данный момент игрок находится в клинике, где, как сообщает источник, его восстановление проходить по плану. В ближайшее время он пройдет ряд медицинских тестов, которые помогут выявить причину инцидента.

Сангальи лишь в этом сезоне пробился в основной состав Сосьедада. На его счету 6 матчей в чемпионате, в которых он сумел отметиться одним забитым мячом.

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Теги: футбол, Реал Сосьедад
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