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Мартинес прокомментировал свое потенциальное назначение в Реале

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Бельгийские фанаты могут вздохнуть с облегчением.
Роберто Мартинес
Роберто Мартинес
Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о том, что он может возглавить мадридский Реал.

“ Мы не будем терять на это время”,- заявил специалист.

Напомним, что недавно мадридцы расстались с испанским тренером Хуленом Лопетеги. Главным кандидатом на вакантный пост считался Антонио Конте, однако стороны не сумели договориться.

Теперь СМИ связывают с этой должностью Роберто Мартинеса. В данный момент обязанности главного тренера исполняет Сантьяго Солари, ранее работавший в Кастилье.

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