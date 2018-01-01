Мартинес прокомментировал свое потенциальное назначение в Реале

Бельгийские фанаты могут вздохнуть с облегчением.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о том, что он может возглавить мадридский Реал.

“ Мы не будем терять на это время”,- заявил специалист.

Напомним, что недавно мадридцы расстались с испанским тренером Хуленом Лопетеги. Главным кандидатом на вакантный пост считался Антонио Конте, однако стороны не сумели договориться.

Теперь СМИ связывают с этой должностью Роберто Мартинеса. В данный момент обязанности главного тренера исполняет Сантьяго Солари, ранее работавший в Кастилье.