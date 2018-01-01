Трансферная стоимость Лунина существенно снизилась с начала сезона

Переход из Реала в Леганес на правах аренды повлиял на стоимость украинца на трансферном рынке.

Украинский голкипер Андрей Лунин, который минувшим летом перебрался из луганской Зари в мадридский Реал, а после отправился в аренду в Леганес, потерял в трансферной стоимости по версии авторитетного портала Transfermarkt.

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После переезда из Украины в Испанию трансферная стоимость Лунина существенно возросла - с 3,5 до 8,5 миллионов евро, благодаря чему он попал в топ-10 самых дорогих украинских футболистов.

Однако с начала сезона Лунин потерял в цене 3,5 миллиона евро - текущая трансферная стоимость 19-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро.

Напомним, во вторник, 30-го октября, голкипер Андрей Лунин впервые дебютировал в Леганесе, выйдя в стартовом составе.

Первый матч вышел не самым удачным для нашего футболиста - он пропустил два гола. Смотрите также видеообзор матча, в котором дебютировал Лунин.

Отметим, что главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино положительно оценил игру украинца несмотря на пропущенные голы.

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