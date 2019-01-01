Кубок Испании: Реал разгромил Мелилью, Барселона минимально обыграла Леонесу

В Испании состоялись первые матчи 1/16 Кубка короля.

В первых матчах 1/16 финала Кубка Испании Реал разгромил Мелилью в гостях (4:0), а Барселона вырвала минимальную победу у Культураль Леонеса, забив гол на 91-й минуте.

Матч Атлетик – Уэска перенесен.

Мелилья – Реал Мадрид 0:4

Голы: 0:1 – 28 Бензема, 0:2 – 45 Асенсио, 0:3 – 79 Одриосола, 0:4 – 90 Гонсалес.

Мелилья: Баррио, Ричи Сегура, Шакла, Маанан, Хуанми Каррион, Игор Мартинес (Браим, 75), Отеги, Лоло Гарридо (Bueno, 84), Руано, Альфонсито, Касми (Брайан Мартин, 70).

Реал Мадрид: Навас, Хавьер Санчес, Регилон, Одриосола, Рамос (Начо, 46), Льоренте, Себальос, Асенсио (Гонсалес, 83), Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема (Вальверде, 46).

Предупреждения: Хавьер Санчес (10), Шакла (11), Васкес (72).

Кордоба – Хетафе 1:2

Голы: 1:0 – 26, автогол Бруно Гонсалес, 1:1 – 45, пенальти Мата, 1:2 – 90 Мата.

Кордоба: Лавин, Лоурейро, Кесада, Кинтанилья, Хесус (Артилес, 80), Араужо, Туре, Бамбок, Альфаро, Йованович (Себас Мойяно, 68), Экспосито (Пьоваккари, 64).

Хетафе: Чичисола, Даконам, Кабрера, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Кристофоро (Анхель, 80), Иван Алехо (Ибаньес, 62), Мата, Серхи Гвардиола (Сибасаки, 69).

Предупреждения: Лоурейро (29), Кесада (30), Даконам (35), Хесус (45), Альфаро (46), Йованович (57).

Алавес – Жирона 2:2

Голы: 0:1 – 18 Алькала, 1:1 – 63 Собрино, 2:1 – 88 Агиррегабириа, 2:2 – 90 Монтес.

Алавес: Сивера, Вигарай, Агиррегабириа, Марипан, Диегес, Брашанац, Бурги, Ману Гарсия, Гвидетти (Твумаси, 67), Бастон (Кальери, 73), Собрино (Ибаи Гомес, 81).

Жирона: Ирайсос, Муньеса, Алькала, Эспиноса, Андзуана, Понс (Дуглас Луис, 64; Монтес, 85), Сони, Алеиш Гарсия, Valery, Думбия (Робертс, 64), Лосано.

Предупреждения: Сони (65), Диегес (90).

Мальорка – Вальядолид 1:2

Голы: 0:1 – 8 Верде, 0:2 – 35 Верде, 1:2 – 67 Буэнакаса.

Мальорка: Микель Парера, Ramon (Стоико, 77), Руссо, Кампос (Састре, 60), Ндокит, Фаурлин, Валькарсе, Баба, Хинер, Кастро (Буэнакаса, 60), Алекс Лопес.

Вальядолид: Йоэль, Хоакин Фернандес, Мойяно (Антоньито, 46), Лопес, Бенитес, Верде (Альберто Гитиан, 69), Ануар, Плано, Фернандес, Де Ла Фуэнте, Куки (Суарес, 75).

Предупреждения: Лопес (6), Ндокит (30), Бенитес (44), Састре (60).

Культураль Леонеса – Барселона 0:1

Гол: 0:1 – 90 Лангле.

Культураль Леонеса: Палатси, Зелу (Хуго, 68), Эскаланте, Иван Гарридо, Сауль (Алонсо, 78), Серхио Маркос, Бернал, Ортис, Ромеро (Кальво, 60), Аридане, Бельтран.

Барселона: Силлессен, Нелсон Семеду, Брандарис, Миранда, Куэнка (Лангле, 61), Видаль, Денис Суарес, Малком (Артур, 80), Серджи Сампер (Аленья, 33), Дембеле, Мунир.

Предупреждения: Сауль (26), Миранда (41), Эскаланте (53), Кальво (78), Палатси (82), Ортис (83), Иван Гарридо (90), Серхио Маркос (90).

Удаление: Серхио Маркос (90).

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