Месси вернулся к тренировка после перелома руки
Лидер Барселоны вновь в строю.
Нападающий Барселоны Лионель Месси возобновил тренировки после травмы, полученной в матче с Севильей 21-го октября.
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Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, в среду, 31-го октября, Месси уже занимался вместе с командой и выглядел весьма счастливым.
Leo #Messi returns to training😍! pic.twitter.com/W2ziDusJKJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 октября 2018 г.
Напомним, несмотря на отсутствие Лионеля Месси Барселона разгромила Реал со счетом 5:1. Отметим, что аргентинец во время Эль-Класико вместе с сыном поучаствовал в грандиозном перфомансе фанатов, а после матча праздновал победу с бокалом вина в компании Луиса Суареса.
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