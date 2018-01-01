Месси вернулся к тренировка после перелома руки

Лидер Барселоны вновь в строю.

Нападающий Барселоны Лионель Месси возобновил тренировки после травмы, полученной в матче с Севильей 21-го октября.

Читай также: В Испании хотят создать награду имени Месси

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, в среду, 31-го октября, Месси уже занимался вместе с командой и выглядел весьма счастливым.

Напомним, несмотря на отсутствие Лионеля Месси Барселона разгромила Реал со счетом 5:1. Отметим, что аргентинец во время Эль-Класико вместе с сыном поучаствовал в грандиозном перфомансе фанатов, а после матча праздновал победу с бокалом вина в компании Луиса Суареса.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.