Жена Месси опубликовала устрашающие видео с детьми в честь Хэллоуина
Антонелла Рокуццо в преддверии праздника сделала себе "жуткий" макияж.
Жена лидера Барселоны Лионеля Месси Антонелла поделилась с подписчика в Instagram небольшими видеороликами в честь Хэллоуина.
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Девушка сделала себе специальный праздничный макияж и добавила устрашающие элементы. На видео также присутствуют дети Лионеля и Антонеллы.
Записи видео можно посмотреть в Stories на страничке Антонеллы.
Ранее сообщалось, что звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду и его семья “напугали“ фанатов праздничной фотографией.
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