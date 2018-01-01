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Жена Месси опубликовала устрашающие видео с детьми в честь Хэллоуина

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Антонелла Рокуццо в преддверии праздника сделала себе "жуткий" макияж.
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси с детьми
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси с детьми
instagram.com/antoroccuzzo88/

Жена лидера Барселоны Лионеля Месси Антонелла поделилась с подписчика в Instagram небольшими видеороликами в честь Хэллоуина.

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Девушка сделала себе специальный праздничный макияж и добавила устрашающие элементы. На видео также присутствуют дети Лионеля и Антонеллы.

Записи видео можно посмотреть в Stories на страничке Антонеллы.

Ранее сообщалось, что звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду и его семья “напугали“ фанатов праздничной фотографией.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, вне игры, Антонелла Рокуццо, Instagram, Хэллоуин, семья
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