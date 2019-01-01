Лопетеги после увольнения из Реала планирует возглавить новый клуб

Хулен Лопетеги не собирается прекращать тренерскую деятельность из-за неудачи с Реалом.

Бывший главный тренер Реала Хулен Лопетеги не намерен делать паузу в профессиональной карьере.

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По информации Marca, испанский специалист вместе со своим штабом готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе и от иностранных команд.

Лопетеги хочет в ближайшее время заняться работой и ждет приглашения от клубов.

Напомним, под руководством Хулена Лопетеги Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8-го места в турнирной таблице чемпионата Испании. После разгромного поражения “сливочных“ в Эль-Класико со счетом 5:1 Королевский клуб отправил Лопетеги в отставку.

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