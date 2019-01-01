Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лопетеги после увольнения из Реала планирует возглавить новый клуб

Комментариев: 0
Хулен Лопетеги не собирается прекращать тренерскую деятельность из-за неудачи с Реалом.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Бывший главный тренер Реала Хулен Лопетеги не намерен делать паузу в профессиональной карьере.

Читай также: Рамос лайкнул пост, в котором жестко критикуют игроков Реала

По информации Marca, испанский специалист вместе со своим штабом готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе и от иностранных команд. 

Лопетеги хочет в ближайшее время заняться работой и ждет приглашения от клубов.

Напомним, под руководством Хулена Лопетеги Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8-го места в турнирной таблице чемпионата Испании. После разгромного поражения “сливочных“ в Эль-Класико со счетом 5:1 Королевский клуб отправил Лопетеги в отставку.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Хулен Лопетеги, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, тренер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь