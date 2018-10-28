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Рамос лайкнул пост, в котором жестко критикуют игроков Реала

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Капитан Реала поддержал критику в адрес команды со стороны одного из фанатов.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Капитан и защитник мадридского Реала Серхио Рамос поставил лайк под записью в Instagram, в которой были раскритикованы многие его партнеры по команде. Публикацию сделал фанат испанца под ником sergio_ramos_idol после поражения от Барселоны со счетом 5:1.

"Окей, этого достаточно! Что это было? Вы помните, в какой футболке вы выступаете? Помните?

Почему Куртуа - наш вратарь? Он вообще понимает, что он голкипер? Бесполезный... Ужасная защита, просто ужасная. Худшая игра в карьере Начо. Варан не знает, что ему делать после того, как стал чемпионом мира.

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Марсело и Рамос - единственные игроки, которые хоть что-то делали, несмотря на то, что они допускали результативные ошибки в обороне. Центра поля вообще не существовало, атаки не было. Все дело в том, что у игроков нет мотивации, они не хотят побеждать, просто делают пробежку по полю, даже не знаю, зачем", - написал фанат в публикации.

Напомним, мадридский Реал потерпел разгромное поражение от Барселоны в матче чемпионата Испании. Смотрите также видео голов встречи Барселона - Реал Мадрид.

Отметим, что после очередной неудачи "сливочных" руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, критика, Instagram
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