Рамос лайкнул пост, в котором жестко критикуют игроков Реала

Капитан Реала поддержал критику в адрес команды со стороны одного из фанатов.

Капитан и защитник мадридского Реала Серхио Рамос поставил лайк под записью в Instagram, в которой были раскритикованы многие его партнеры по команде. Публикацию сделал фанат испанца под ником sergio_ramos_idol после поражения от Барселоны со счетом 5:1.

"Окей, этого достаточно! Что это было? Вы помните, в какой футболке вы выступаете? Помните?

Почему Куртуа - наш вратарь? Он вообще понимает, что он голкипер? Бесполезный... Ужасная защита, просто ужасная. Худшая игра в карьере Начо. Варан не знает, что ему делать после того, как стал чемпионом мира.

Читай также: Солари: Игроки Реала - воины, которые выигрывали множество трофеев

Марсело и Рамос - единственные игроки, которые хоть что-то делали, несмотря на то, что они допускали результативные ошибки в обороне. Центра поля вообще не существовало, атаки не было. Все дело в том, что у игроков нет мотивации, они не хотят побеждать, просто делают пробежку по полю, даже не знаю, зачем", - написал фанат в публикации.

Напомним, мадридский Реал потерпел разгромное поражение от Барселоны в матче чемпионата Испании. Смотрите также видео голов встречи Барселона - Реал Мадрид.

Отметим, что после очередной неудачи "сливочных" руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.