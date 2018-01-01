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Малком, выбравший в последний момент Барселону вместо Ромы, попросил его продать - СМИ

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Бразилец хочет покинуть команду уже этой зимой.
Малком
Малком
Getty Images

Нападающий Барселоны Малком хочет сменить клубную прописку.

По информации Mundo Deportivo, бразилец попросил руководство клуба выставить его на трансфер в январе, если ситуация с игровой практикой не изменится.

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Малком уже общался с главным тренером команды Эрнесто Вальверде по этому поводу, однако наставник заявил, что предпочитает выпускать на поле других игроков, хотя его устраивает то, как Малком показывает себя на тренировках.

Напомним, форвард Малком перешел в Барселону из Бордо минувшим летом со скандалом - "сине-гранатовые" в последний момент увели футболиста у Ромы.

Римский клуб собирался подать в суд на каталонцев, а президент "волков" Джеймс Паллотта согласен был принять извинения Барселоны, если в Рому перейдет Лионель Месси.

Позже римляне продолжили оригинальным способом требовать от Барселоны аргентинца.

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Теги: Малком, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, трансфер
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