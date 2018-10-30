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Наставник Леганеса прокомментировал игру Лунина в дебютном матче

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Маурисио Пеллегрино положительно оценил игру украинца.
Андрей Лунин (справа) в дебютном матче за Леганес
Андрей Лунин (справа) в дебютном матче за Леганес
EFE

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино прокомментировал дебютную игру украинского голкипера Андрея Лунина в матче против Райо Вальекано в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

“Первый матч был очень важен для него. Конечно, есть период адаптации. Никогда не бывает легко сыграть первый матч за новую команду, игрок чувствует напряжение.

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Лунин продолжает налаживать связи с командой, у него это выходит все лучше и лучше. Он молод, и должен приспосабливаться к новым условиям. В любом случае, у Леганеса есть три отличным вратаря“, - приводит слова Пеллегрино AS.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин пропустил два мяча в дебютном матче за Леганес.

Смотрите также обзор лучших моментов встречи Леганес - Райо Вальекано.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Кубок Испании, футбол, дебют
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