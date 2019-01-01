Лунин дебютировал в Леганесе: видео обзор лучших моментов матча Кубка Испании

В своем первом официальном матче за Леганес Андрей Лунин пропустил два мяча.

Андрей Лунин cdleganes.com

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав дебютного матча за Леганес.

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Украинец вышел на поле в матче 1/16 Кубка Испании против Райо Вальекано и огорчил поклонников двумя пропущенными мячами на 15-й и 22-й минутах встречи. Отметим, что соперник нанес 7 ударов по воротам Лунина, однако всего лишь 3 из них были в створ.

Команда Лунина сумела отыграться и встреча завершилась со счетом 2:2.

Леганес — Райо Вальекано 2:2

Голы: Эн Незири, 31, 72 — Альваро Гарсия, 15, Алегрия, 21.

Леганес: Лунин — Ньом, Омеруо, Сиовас, Р. Гарсия — Весга, Гумбо — Эль Жар, Эрасо (Оскар, 66), Ролан (Каррильо, 73) — Эн Незири (Авилес, 82).

Райо Вальекано: Димитриевски — Веласкес, Ба, Дорадо, Акьеме — Трехо (Гальварес, 82), Имбула, Посо (Морено, 77) — Бебе (Бангура, 74), Алегрия, Альваро Гарсия.

Предупреждение: Ба.

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