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Экс-игрок Реала отказался возглавить клуб - AS

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Микаэль Лаудруп не захотел занять вакантное место.
Микаэль Лаудруп
Микаэль Лаудруп
Getty Images

Бывший игрок Реала Микаэль Лаудруп отказался от предложения Королевского клуба возглавить команду после увольнения Хулена Лопетеги.

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Как сообщает AS со ссылкой на источники, близкие к клубу, Лаудруп не захотел встать у руля “сливочных“ из-за ситуации внутри клуба. Кроме того, датский наставник не видит каких-либо перспектив на этой должности.

В данный момент Лаудруп является тренером катарского Аль-Райяна, который занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, изначально главным кандидатом на пост главного тренера Реала был Антонио Конте, однако стороны не сумели прийти к согласию

Временно у руля “сливочных“ стал Сантьяго Солари, который уже провел первую тренировку с командой и дал первое интервью.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, Ла Лига, тренер
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