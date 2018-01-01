Экс-игрок Реала отказался возглавить клуб - AS
Бывший игрок Реала Микаэль Лаудруп отказался от предложения Королевского клуба возглавить команду после увольнения Хулена Лопетеги.
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Как сообщает AS со ссылкой на источники, близкие к клубу, Лаудруп не захотел встать у руля “сливочных“ из-за ситуации внутри клуба. Кроме того, датский наставник не видит каких-либо перспектив на этой должности.
В данный момент Лаудруп является тренером катарского Аль-Райяна, который занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Напомним, изначально главным кандидатом на пост главного тренера Реала был Антонио Конте, однако стороны не сумели прийти к согласию.
Временно у руля “сливочных“ стал Сантьяго Солари, который уже провел первую тренировку с командой и дал первое интервью.
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