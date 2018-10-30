Лунин пропустил два гола в дебютном матче за Леганес

В первом тайме матча Кубка Испании между Леганесом и Райо Вальекано украинский голкипер пропустил два гола.

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин впервые вышел в стартовом составе испанского клуба в матче 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано.

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Первый матч за Леганес начался не очень удачно для 19-летнего вратаря. Первый гол он пропустил на 15-й минуте, а спустя еще 7 минут пропустил второй мяч.

По итогам первого тайма Леганес проигрывает Райо Вальекано со счетом 2:1. На данный команды ушли на перерыв, впереди второй тайм.

Напомним, голкипер Андрей Лунин выступает в Леганесе на правах аренды, права на футболиста принадлежат мадридскому Реалу.

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