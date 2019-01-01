Лунин попал в стартовый состав в дебютном матче за Леганес

Тренер Леганеса дал шанс украинскому голкиперу проявить себя.

Украинский вратарь Андрей Лунин проведет дебютный матч за Леганес.

Читай также: Лунина вызвали в молодежную сборную Украины

Главный тренер испанского клуба Маурисио Пеллегрино выпустил Лунина в стартовом составе команды на матч 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано.

Отметим, что наставник на предматчевой пресс-конференции пообещал, что украинец получит шанс проявить себя в этой встрече, и сдержал свое слово.

Напомним, минувшим летом голкипер Андрей Лунин перешел из луганской Зари в мадридский Реал. Королевский клуб отдал украинца в аренду в Леганес, однако до этого момента Лунин не играл за команду.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.