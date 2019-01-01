Лунин попал в стартовый состав в дебютном матче за Леганес
Украинский вратарь Андрей Лунин проведет дебютный матч за Леганес.
Читай также: Лунина вызвали в молодежную сборную Украины
Главный тренер испанского клуба Маурисио Пеллегрино выпустил Лунина в стартовом составе команды на матч 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано.
📄 ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán hoy el sueño de una ciudad! #LeganésRayo #CopaDelRey 🏆 pic.twitter.com/wYoxpkDmqb— C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 октября 2018 г.
Отметим, что наставник на предматчевой пресс-конференции пообещал, что украинец получит шанс проявить себя в этой встрече, и сдержал свое слово.
Напомним, минувшим летом голкипер Андрей Лунин перешел из луганской Зари в мадридский Реал. Королевский клуб отдал украинца в аренду в Леганес, однако до этого момента Лунин не играл за команду.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил