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Лунин попал в стартовый состав в дебютном матче за Леганес

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Тренер Леганеса дал шанс украинскому голкиперу проявить себя.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/CDLeganes

Украинский вратарь Андрей Лунин проведет дебютный матч за Леганес.

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Главный тренер испанского клуба Маурисио Пеллегрино выпустил Лунина в стартовом составе команды на матч 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано.

Отметим, что наставник на предматчевой пресс-конференции пообещал, что украинец получит шанс проявить себя в этой встрече, и сдержал свое слово.

Напомним, минувшим летом голкипер Андрей Лунин перешел из луганской Зари в мадридский Реал. Королевский клуб отдал украинца в аренду в Леганес, однако до этого момента Лунин не играл за команду.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Кубок Испании, стартовый состав, футбол
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