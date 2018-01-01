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Солари: Игроки Реала - воины, которые выигрывали множество трофеев

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Исполняющий обязанности главного тренера Реала провел первую пресс-конференцию.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
realmadrid.com

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари во время первой пресс-конференции рассказал о ситуации в команде.

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“Сегодня я провел тренировку с командой. Футболисты подавлены из-за текущих результатов, но они хотят вернуться на вершину. Игроки Реала - это воины, которые выигрывали множество трофеев с этим клубом.

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Завтра мы отправимся Мелилью на матч Кубка Испании и постараемся выиграть. У нас есть энтузиазм, преданность и стремление вновь показывать хорошую игру. Конечно, мы взволнованы. Моя первая цель - выиграть завтрашний матч.

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Я был игроком Реала, я отдавался полностью этому клубу на поле, как и многие другие. Теперь я буду стремиться привести команду к нужному результату в качестве тренера.

Мадрид обладает огромным величием, здесь приятно работать“, - приводит слова Солари пресс-служба Реала.

Ранее сообщалось, что Сантьяго Солари провел первую тренировку с игроками Реала.

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Теги: Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, тренер, пресс-конференция
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