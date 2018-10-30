Стало известно, почему Реал отказался подписывать контракт с Конте

Итальянец хотел получить полную свободу.

Испанская пресса назвала причину, по которой руководство Реала отказалось от идеи подписывать контракт с Антонио Конте, который был главным претендентом на место главного тренера команды.

Читай также: СМИ: Реал пытается договориться с Конте, но итальянец хочет работать в МЮ

Как сообщает Marca, Королевский клуб провел переговоры с итальянским специалистом, однако они провалились. Конте требовал от “сливочных“ полной свободы - он хотел купить нового форварда и играть в три защитника.

В Реале посчитали, что философия игры Конте не подходит мадридцам и не соответствует тому вектору развития, который намечен командой.

Напомним, в понедельник, 29-го октября, Реал официально уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера Реала.

На данный момент временно исполняющим обязанности наставника является Сантьяго Солари, который провел первую тренировку с командой в рамках подготовки к матчу в Кубке Испании.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.