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Стало известно, почему Реал отказался подписывать контракт с Конте

Комментариев: 1
Итальянец хотел получить полную свободу.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Испанская пресса назвала причину, по которой руководство Реала отказалось от идеи подписывать контракт с Антонио Конте, который был главным претендентом на место главного тренера команды.

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Как сообщает Marca, Королевский клуб провел переговоры с итальянским специалистом, однако они провалились. Конте требовал от “сливочных“ полной свободы - он хотел купить нового форварда и играть в три защитника.

В Реале посчитали, что философия игры Конте не подходит мадридцам и не соответствует тому вектору развития, который намечен командой.

Напомним, в понедельник, 29-го октября, Реал официально уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера Реала. 

На данный момент временно исполняющим обязанности наставника является Сантьяго Солари, который провел первую тренировку с командой в рамках подготовки к матчу в Кубке Испании.

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Теги: Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, тренер, Антонио Конте, переговоры
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Источник: Marca

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.10.2018, 20:22
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гость
это всё газетная болтовня. Требовал полную свободу. А что гарантировал? Тебя приглашают. Предлагают цену. Договариваетесь. Работаешь. Не получается. Пинок под зад. Вот и вся свобода тренера. ЛЮБОГО.
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