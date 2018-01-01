В Испании хотят создать награду имени Месси

Возможно, Лионель Месси завоюет награду, названную в свою честь.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что хочет создать награду лучшему игроку сезона, которая будет названа в честь Лионеля Месси.

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"Думаю, что Месси - лучший игрок в истории. Он лучший, и было бы отлично учредить награду, названную в его честь. Этот трофей будет получать лучший игрок сезона", - приводит слова Тебаса Omnisport.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси собирается помочь африканским школьникам.

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