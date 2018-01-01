СМИ: Реал пытается договориться с Конте, но итальянец хочет работать в МЮ

Королевскому клубу необходимо предложить Антонио Конте хорошие условия, чтобы он согласился возглавить команду.

Журналист Sky Sport Italia Джованни Гвардала прокомментировал возможное назначение итальянского специалиста Антонио Конте на место главного тренера Реала.

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"После отпуска Конте поедет в Англию. Очень много слухов ходит вокруг его дальнейшей карьеры. Реал пытается договориться с ним, но Конте хочет работать в Манчестер Юнайтед, в первую очередь, из-за Погба, с которым Конте работал в Ювентусе.

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Также Конте всегда мечтал подписать таких футболистов, как Санчеса, Эрреру и Лукаку. У Конте с Реалом на данный момент еще ничего не решено", - приводит слова журналиста издание Calciomercato.

Напомним, в данный момент место главного тренера Реала является вакантным после увольнения Хулена Лопетеги. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначили Сантьяго Солари.

Отмечалось, что Королевский клуб и Антонио Конте не могут договориться об условиях контракта.

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