СМИ: Реал пытается договориться с Конте, но итальянец хочет работать в МЮ
Журналист Sky Sport Italia Джованни Гвардала прокомментировал возможное назначение итальянского специалиста Антонио Конте на место главного тренера Реала.
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"После отпуска Конте поедет в Англию. Очень много слухов ходит вокруг его дальнейшей карьеры. Реал пытается договориться с ним, но Конте хочет работать в Манчестер Юнайтед, в первую очередь, из-за Погба, с которым Конте работал в Ювентусе.
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Также Конте всегда мечтал подписать таких футболистов, как Санчеса, Эрреру и Лукаку. У Конте с Реалом на данный момент еще ничего не решено", - приводит слова журналиста издание Calciomercato.
Напомним, в данный момент место главного тренера Реала является вакантным после увольнения Хулена Лопетеги. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначили Сантьяго Солари.
Отмечалось, что Королевский клуб и Антонио Конте не могут договориться об условиях контракта.
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