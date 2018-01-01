Реал провел первую тренировку под руководством Солари

Сантьяго Солари привел на тренировку игроков молодежной команды Кастильи.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари провел первую тренировку с командой.

Солари готовил основной состав Королевского клуба к матчу Кубка Испании против команды Мелилья.

Тренировку из-за травм пропустили Марсело, Мариано, Хесус Вальехо и Даниэль Карвахаль.

Солари, который является главным тренером молодежной команды Кастильи, привел на занятие своих подопечных.

Напомним, в понедельник, 29-го октября, Реал объявил об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды и временно назначил Сантьяго Солари.

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