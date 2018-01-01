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Фанаты Реала собираються освистывать Серхио Рамоса

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Болельщики "сливочных" винят Рамоса в плохой атмосфере в клубе.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Болельщики мадридского Реала выразили свое недовольство тем, что происходит сейчас в клубе, сообщает Football Espana.

По мнению фанатов, виновником плохой атмосферы в команде является ее капитан Серхио Рамос, поэтому они планируют встречать испанца свистом.

Также известно, что в клубе ищут решение данной проблемы и надеются договориться с болельщиками.

Ранее, Реал объяснил увольнение Лопетеги.

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Теги: футбол, Ла Лига, Серхио Рамос, Реал Мадрид
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Источник: www.football-espana.net

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