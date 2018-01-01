Фанаты Реала собираються освистывать Серхио Рамоса
Болельщики "сливочных" винят Рамоса в плохой атмосфере в клубе.
Болельщики мадридского Реала выразили свое недовольство тем, что происходит сейчас в клубе, сообщает Football Espana.
По мнению фанатов, виновником плохой атмосферы в команде является ее капитан Серхио Рамос, поэтому они планируют встречать испанца свистом.
Также известно, что в клубе ищут решение данной проблемы и надеются договориться с болельщиками.
Ранее, Реал объяснил увольнение Лопетеги.
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